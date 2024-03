Salvini: “Inchiesta Milan? Spero la magistratura abbia elementi solidi…”

Matteo Salvini ha commentato l’inchiesta della Procura di Milano realizzata per comprendere chi sia il proprietario del Milan

Giulia Benedetti Redattore 18 marzo 2024 (modifica il 18 marzo 2024 | 18:59)

Matteo Salvini è tornato a parlare del Milan. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (noto tifoso rossonero) ha parlato al margine del convegno su innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico a Milano. Salvini si è espresso in particolare sull’inchiesta della Procura di Milano avviata per accertare se Elliott sia ancora proprietario del Milan.

Sulla questione Elliott-RedBird — "Da cittadino, non da vicepresidente del Consiglio, mi auguro che se la magistratura si muove o per il Milan o per i palazzi a Milano, si muova con elementi assolutamente solidi. Se non avessero elementi solidi, farebbero il danno di Milano, dell’Italia, del calcio e di quant’altro. Da lettore, risulterebbe strano che due fondi che gestiscono miliardi di patrimoni pubblici e privati abbiano agito con superficialità, non comunicando o omettendo dichiarazioni".

