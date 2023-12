Salernitana, a pochi giorni dal Milan torna Sabatini come DG

Dopo la vittoria contro il Monza , il Milan venerdì affronterà la Salernitana all'Arechi, nel match valido per la diciassettesima giornata. I campani sono ultimi in classifica e ieri la società ha annunciato un cambio importante: il ritorno di Walter Sabatini .

" L'U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare di aver conferito l’incarico di Direttore Generale della Società al Sig. Walter Sabatini , icona del mondo del calcio, dirigente di comprovata esperienza e uomo chiave nella storica salvezza granata nella stagione 21/22. Il suo entusiasmo, la sua vitalità e voglia di vincere oltre che una competenza a tutto tondo contraddistinguerà il suo operato. Il Direttore Sabatini raggiungerà Salerno nelle prossime ore per iniziare subito il suo lavoro ".

