Sala: “Al Milan chiedo solo una cosa per rispetto di Milano e dei milanesi”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato tornando ad esprimersi sul futuro di San Siro. Sentiamo cosa dice

Lorenzo Focolari Redattore 2 marzo 2024 (modifica il 2 marzo 2024 | 17:22)

In esclusiva al quotidiano Libero ha parlato il sindaco di MilanoGiuseppe Sala che ha detto: "Parliamo di fatti. L’1 febbraio scrivo al Milan su carta intestata: 'Avendo preso atto che il Comune di San Donato ha avviato una procedura per la realizzazione dello stadio, vi chiedo di confermarmi che non siete più interessati a San Siro'”.

Ancora le sue parole — “Il 23 febbraio mi rispondono in maniera interlocutoria lasciando aperta la questione. 'Dipende da quello che sarà il giudizio finale della Sovraintendenza sul vincolo a San Siro, poi vedremo'. Se hanno cambiato idea non devono fare altro che prendere un pezzo di carta intestata, metterci la loro firma e dire 'noi vogliamo andare a San Donato'. Questo per rispetto di Milano e dei milanesi".

