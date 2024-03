Ancora Sala: “Lavori San Siro? Estate 2025 se ne può parlare”

In esclusiva ieri all'uscita da Palazzo Marino ha parlato il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha detto: “ Se San Siro diventerebbe quindi uno stadio di proprietà delle due società? Sì, in un modo o nell'altro. Ci sono due strade: con la cessione definitiva immediata o col diritto di superficie".

Ancora le sue parole

“I lavori di ristrutturazione? Quest'anno non si può far nulla, se parliamo dell'estate del 2025 i promoter dei concerto dicono che sono stati venduti, ma possiamo ragionarci. Una ristrutturazione di San Siro ben fatta è nell'interesse anche degli organizzatori dei concerti. Noi lo faremo anche con la testa di renderlo fruibile per i concerti".