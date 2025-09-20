Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna sul tema San Siro. Attesa la decisione del consiglio comunale nelle prossime settimane.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della questione legata alla possibile cessione dello stadio San Siro a Inter e Milan. Intervenuto al Festival di Open, tenutosi a Parma, ha ribadito l’urgenza di un nuovo impianto, mentre si attende il passaggio in consiglio comunale nelle prossime settimane.

La posizione del sindaco Sala

“Milano ha bisogno di uno stadio da 70.000 persone, che vuol dire un investimento da un miliardo-un miliardo e mezzo, il mondo pubblico non potrebbe mai immaginare un investimento simile. Questo ci spinge a trovare una formula per cui lo stadio sia di proprietà delle squadre, che si prendono carico dell’investimento. Abbiamo fatto una recente delibera di giunta, adesso andrà in consiglio comunale e vedremo nelle prossime settimane se il consiglio approverà questa idea. Incontri? Non abbiamo avuto incontri recenti, però noi stiamo facendo le cose che dobbiamo fare”.