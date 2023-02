Sala: “Stadio? Il Milan guarda con interesse a La Muara, mentre l’Inter”

Un nuovo capitolo sulla questione stadio di Milano. Anche oggi ha parlato il sindaco Giuseppe Sala sulla questione, rivelando...

Un nuovo capitolo sulla questione stadio di Milano. Anche oggi ha parlato il sindaco Giuseppe Sala sulla questione, rivelando di aver chiesto un incontro a Milan e Inter per aver chiare le loro intenzioni.

Ai margini di un evento tenutosi in Comune, Sala ha dichiarato ai giornalisti presenti: “Li ho chiamati e gli ho chiesto di venire da me domani mattina. Perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggerle sulla stampa…”.

Poi, Sala conclude con qualche dubbio: “Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse a La Maura (zona Ippodromo, davanti a San Siro ndr), non ho capito invece dove sta guardando l’Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme”.

Il tema principale in casa Milan, riguarda lo stadio. I rossoneri vogliono costruire al più presto un nuovo impianto, così da aumentare il prestigio del brand e soprattutto l'esperienza dei tifosi. Uno stadio, inoltre, farebbe schizzare alle stelle gli introiti societari, da utilizzare poi per molteplici attività. Da capire ,dunque, nei prossimi giorni se ci saranno aggiornamenti sulle possibili zone, in cui le due milanesi vorranno far sorgere l'edificio.