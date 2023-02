Milan-Atalanta, il commento del match: il Diavolo vola a quota 47!

Oggi alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano è andata di scena la sfida tra Milan e Atalanta: ecco come è andata

Si è appena giocato il match tra Milan e Atalanta a San Siro, partita valida per la 24a giornata della Serie A.

La cronaca del primo tempo — Primo 'squillo' del Milan dopo appena 30'': incursione sulla destra da parte di Leao ma tiro troppo alto di Giroud. Conclusione sbagliata sulla punizione tirata da Tonali al 4'. Ghiotta occasione per il numero 9 servito di nuovo dal portoghese (ma stavolta dalla sinistra): sfiorato il gol del vantaggio rossonero dopo nemmeno 10'. Al 12': Messias ci prova dalla distanza ma viene infastidito da Ederson. Quasi allo scadere dei primi 15' destro debole da parte di Maehle che prova ad inserirsi sulla sinistra: tiro sporcato da Messias che non impensierisce Maignan. Minuto 18: fase concitata della gara e diversi duelli in mezzo al campo: grande intensità del Diavolo.

1-0 al 25'! Il Milan passa in vantaggio: sponda di Giroud di testa, conclusione al volo di Theo Hernandez da fuori che si coordina perfettamente. Il pallone rimbalza sulla schiena del portiere della Dea dopo aver colpito il palo: autogol di Musso. Ripartenza rossonera al 28' e cartellino giallo a Toloi per SPA (stop a promising attack). Qualche istante dopo viene ammonito Leao per proteste (chiedeva il rosso per il difensore nerazzurro): il portoghese salterà la prossima. Minuto 32: Leao sul fondo! Campo aperto e nuova occasione per il Milan: altra sponda di Giroud con Leao che si lancia in avanti entrando in area e provando a sorprendere il portiere nerazzurro sul proprio palo. Palla che esce di poco. Altra occasione per il Milan al minuto 36: manovra di Giroud che libera per Brahim Diaz. Lo spagnolo apre per Leao che però la manda troppo alta.

Prima metà di gara gestita molto bene dagli uomini di Pioli che hanno meritato il vantaggio. Grandissima intensità da parte dei rossoneri e tante occasioni per il Diavolo: l'Atalanta ha fatto fatica a ripartire per tutti i primi 45'. L'arbitro decreta la fine del primo tempo dopo aver concesso 1' recupero.

La cronaca del secondo tempo — Si riparte: le squadre tornano in campo con gli stessi 11 della prima frazione di gioco. L'Atalanta prova a rendersi pericolosa al 49' su punizione, ma Kalulu libera l'area. Tre minuti dopo conclusione di Koopmainers che termina sul fondo. Al 56': Ederson contiene bene un tentativo di Giroud entrato in area grazie a una bella palla di Brahim Diaz. Gara molto spezzettata in questa fase. 60': occasione sprecata per i rossoneri! Messias trova Diaz in profondità: tacco per Giroud ma c'è Musso a dire di no al 2-0 del Milan. Dopo un minuto arriva il cross di Kalulu dalla destra: deviazione di Scalvini sul tentativo di Brahim Diaz e calcio d'angolo per i rossoneri. Messias ci riprova al 64': deviazione da parte di Maehle e parata facile per Musso.

Milan ad un passo dal raddoppio al 70'! Grande incursione di Theo sulla sinistra che scarica per Leao: apertura per Messias che incredibilmente la manda in curva e si dispera. Al 73' ovazione a San Siro per il ritorno in campo di Ibra dopo 280 giorni di assenza. Lo svedese subentra al posto di Giroud, uno dei protagonisti della gara. Minuto 86: gol del 2-0 firmato da Messias su perfetto assist di Leao! L'arbitro concede 4 minuti di recupero. Triplice fischio: il Milan porta a casa la 4° vittoria e il 4° clean sheet di fila.

