Sacchi: “PSG Campione d’Europa? Chissà come si sentirà Mbappè ora…”

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Arrigo Sacchi che ha detto: "Troppe disattenzioni per una squadra che si gioca la Champions . Devo essere sincero: data la personalità il PSG di Luis Enrique dimostra che il collettivo conta più dei singoli Chissà come si sente Mbappé...".

Ancora le sue parole

"Che cosa non abbia funzionato non posso saperlo di preciso. Analizzo però l'ultimo periodo dell'Inter: ha perso la semifinale di Coppa Italia, le è sfuggito lo scudetto quando era davanti al Napoli, ed è stata travolta in finale di Champions League. Zero titoli. È giusto non fare tragedie, perché il buono che i nerazzurri hanno fatto vedere nel corso della stagione non deve essere gettato dalla finestre, ma è altrettanto giusto valutare quali sono stati gli errori: l'Inter è arrivata scarica al traguardo".