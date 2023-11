Sacchi: “Milan fuori dai giochi, prova negativa con il Lecce”

L'analisi dell'ex tecnico: "Al momento Milan e Napoli sembrano fuori dai giochi. I rossoneri sono troppo altalenanti. A una buona prestazione, come quella contro il Psg in Champions, fanno seguire una prova negativa come quella contro il Lecce. E dire che, in vantaggio per 2-0, la partita pareva in ghiacciaia, e invece la squadra di Pioli è stata in grado di far resuscitare gli avversari e di arrivare quasi a perdere (se non ci fosse stato l’intervento del Var staremmo qui a parlare di clamoroso tonfo)".