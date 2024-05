Sacchi: “Non avrei scelto Fonseca come allenatore del Milan, ma…”

Sulle pagine di Libero, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan e della scelta del nuovo allenatore. Se Thiago Motta è ideale come nuovo tecnico della Juventus: "Dico di sì. Thiago mi piace molto. È stato un bravo giocatore e diventerà un ottimo allenatore. A Bologna ha fatto benissimo, Motta è veramente bravo. È uno stratega in un paese dominato dai tattici che giocano sulla difensiva e sugli errori degli altri. La Juventus ha sempre avuto allenatore tattici, con Thiago ci sarà una svolta sul piano del gioco e delle idee”.

Sui tifosi del Milan scontenti per l’arrivo di Fonseca: "Fonseca l’ho un po’ perso di vista negli ultimi anni, quindi preferisco non entrare nello specifico perché non lo conosco così bene. Speriamo che al Milan si riveli uno stratega, anche se mi sembra più un tattico. Certamente non è un nome a cui avrei pensato".