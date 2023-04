Sabatini: “A decidere Milan-Napoli in Champions sarà Osimhen se…”

In esclusiva a calciomercato.com ha parlato il giornalista Sandro Sabatini il quale si è espresso su su Napoli – Milan di domenica sera: “Lite Spalletti-Maldini? Cose che succedono. Sempre accadute, nei corridoi che portano dagli spogliatoi al campo e viceversa. Qui non si tratta di stabilire chi ha ragione e chi torto, ma solo di riflettere su campionato e Champions League. Spalletti che va a chiedere spiegazioni all’arbitro, Maldini che gli dice di non innervosirsi, tanto ha già vinto lo Scudetto. Ci scappa anche una parolina di troppo. In Italia è tutti normale. In Champions, no. L’arbitro internazionale tiene più a distanza l’allenatore”.