Calciomercato, Ceccarini fa volare i tifosi: “Il Milan sta pensando a…” / News

1 di 2

Tra modulo e mercato

Mercato Milan, news da Niccolò Ceccarini.

Stefano Pioli è tornato al 4-2-3-1, un modulo con cui il Milan ha fatto tanto bene in passato e che anche contro il Napoli ha dato frutti importantissimi. L'idea dunque è quella di proseguire su questa strada anche in prospettiva futura. Quindi, anche in vista della prossima stagione.

Scegliere il modulo di base su cui puntare e con il quale lavorare è ovviamente fondamentale anche per dare una direzione alle scelte di mercato che il Milan dovrà fare in estate. Puntando appunto sul 4-2-3-1, le necessità prioritarie sono abbastanza chiare. A parte il centravanti, che servirà a prescindere dal modulo, ci sarà bisogno di rinforzare in particolar modo anche la linea della trequarti.

Almeno un altro esterno offensivo di qualità, ma anche un trequartista centrale puro, soprattutto in caso di addio di Brahim Diaz. Il Milan in effetti si starebbe già muovendo in diverse direzioni proprio alla ricerca di esterni offensivi e trequartisti. E il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha svelato novità molto importanti proprio su questo argomento <<<