Roma-Milan sarà la 499esima panchina in Serie A per Claudio Ranieri

Ecco il dato incredibile. Sì perchè Claudio Ranieri è ad un passo dalla 500esima apparizione in Serie A come tecnico...

Domenica sera il Milan affronterà la Roma nel penultimo turno stagionale di Serie A . Quella contro i rossoneri sarà la 499esima panchina nel massimo campionato italiano per Claudio Ranieri . Il tecnico della Roma punta ad un numero ancora più alto però.

Il destino vuole che...

Il destino vuole che Sir Claudio arriverà a quota 500 panchine in Serie A proprio nella sua ultima apparizione. Sì, perchè quella contro il Torino di domenica prossima sarà molto presumibilmente l'ultima volta che Claudio Ranieri siederà su una panchina in Serie A...