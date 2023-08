Riccio: “Musah giocatore fondamentale, ma non paragonatelo a Kessie!”

Lo storico vice di Rino Gattuso, ovvero Gigi Riccio, ha parlato del Milan e anche dei nuovi acquisti. Le sue parole...

Redazione Il Milanista

Gigi Riccio ha parlato del Milan e su Yunus Musah ha detto: "Partiamo dal presupposto che i moduli canonici non esistono più, ma Yunus non occupa la posizione classica del play. La posizione nella quale si trova di più a suo agio è quella della mezzala, meglio a destra rispetto a sinistra dove ha giocato in nazionale al mondiale. Nella fase di non possesso può giocare sia come mezzo di destra, ma anche come uno dei due mediani con un centrocampo a due perché ha una struttura fisica e una gamba che gli permettono di coprire il campo molto bene. Di certo c'è dell'ottimo materiale sul quale lavorare".

Sulle qualità migliori di Musah — "E’ dotato di un grande stappo a livello di gamba, ha capacità di ribaltare velocemente l’azione e pur non avendo grandissimi centimetri, si fa valere nei duelli aerei. Ha una grande esuberanza fisica. Non è ancora completo. È certamente un giocatore che ha grandi margini di miglioramento, direi enormi vista anche l’età poiché è un 2002".

Sui paragoni con Franck Kessie — "No, non è un Kessie secondo me. Franck sapeva riconoscere molto di più gli spazi in cui andare a ricevere il pallone e a creare superiorità numerica. A livello tecnico, dal mio punto di vista, Kessie è superiore. Dalla sua Musah ha l’età e arriverà in un ambiente dove troverà persone che lo metteranno nelle migliori condizioni per potersi migliorare. C’è tanta qualità, sotto questo punto di vista, in chi lavora a Milanello. Pioli e il suo staff hanno migliorato sempre i giocatori che hanno avuto a disposizione e mi aspetto che lo facciano anche con Yunus".

Sul ruolo che aveva nel vostro Valencia — "Era un giocatore fondamentale, anche se il contesto era decisamente diverso rispetto a quello del Milan. Yunus ti sorprende per la voglia di lavorare che ha, per la sua serietà e anche grande allegria, che fa sempre bene in allenamento. Porta entusiasmo. Ma ha anche una grande disciplina. Gli auguro di fare molto bene".