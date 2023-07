Calciomercato, Sky conferma tutto: ora il Milan può chiudere un altro colpo!

1 di 2 Milan, il mercato non è finito

La nuova dirigenza del Milan ha senza dubbio stupito e dato un segnale molto importante sul fronte del calciomercato ai tanti tifosi che erano scettici e poco convinti dell'operato del club rossonero. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno risposto mettendo a segno 8 colpi, uno dopo l'altro. E non è ancora finita.

All'ultimo arrivato, Yunus Musah, potrebbero seguire infatti altri colpi di mercato in entrata per il Milan. Per completare la campagna acquisti rossonera, però, bisognerà anche cedere. Rebic è appena passato al Besiktas, ma serviranno ovviamente anche altre uscite. Occhio però a chi potrebbe sbarcare a Milano.