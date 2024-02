MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Rennes-Milan

E' terminata da pochi minuti la sfida Rennes vs Milan. Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

Minuto 46 - Kalimuendo si allaccia in area di rigore del Milan con Musah . L'arbitro Pinheiro lascia correre e fa bene perchè il contatto è del tutto innocuo.

Minuto 52 - Il direttore di gara fischia calcio di rigore per il Rennes dopo contatto tra Kjaer e Terrier . Le immagini non lasciano scampo. Rigore sacrosanto e ancora una volta decisione giusta dell'arbitro.

Minuto 65 - Jovic tocca il pallone di mano nell'area di rigore del Milan su punizione di favore del Rennes. Tramite l'intervento del VAR Pinheiro decreta un altro rigore per il Rennes. Decisioen ancora una volta ineccepibile.

