Reijnders: “Ho solo sentimenti positivi per il Milan. Ora felice al City.”

Reijnders: "Milan per sempre nel mio cuore". Ora al Manchester City, il centrocampista olandese racconta il suo addio tra affetto e ambizione

Stefania Palminteri Redattore 26 giugno - 14:24

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan passato poche settimane fa al Manchester City a titolo definitivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida contro la Juventus, valida per il Mondiale per Club. Intervistato da Gazzetta.it, ha parlato così del suo legame con i rossoneri:

Sulla mancanza del Milan:“Certo, ho vissuto due grandi stagioni nel Milan, resterà per sempre nel mio cuore. Ho solo sentimenti positivi per il Milan. Ho fatto questo passo per una ragione sportiva e ora sono felice al Manchester City.”

Su cosa gli avrebbe detto Ibrahimovic:“Ibra era felice per me e di questo mio trasferimento al Manchester City, ma avrebbe voluto che restassi al Milan.”

Su Leao:“Non ho avuto contatti con lui, si è semplicemente congratulato con me per il mio trasferimento. Ora i ragazzi sono in vacanza, penso che staranno recuperando per essere pronti per la prossima stagione.”

Un addio che lascia il segno — Il legame tra Reijnders e il Milan resta forte, un club che l'ha valorizzato e gli ha permesso di compiere il salto di qualità definitivo. Dall’altra parte, però, in casa Milan non sono pochi, oltre ad Ibrahimovic, quelli che avrebbero voluto trattenerlo. Solo il tempo potrà dire se questa sarà ricordata come una cessione necessaria per costruire qualcosa di più grande, o semplicemente come un’occasione persa che porterà con sé qualche rimpianto.