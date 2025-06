Tare si scatena, tutto confermato: il Milan farà questi 7 colpi di mercato!

Dopo le cessioni, spazio anche ai colpi in entrata. L'addio di Reijnders e quello sempre più vicino di Theo Hernandez aprono ufficialmente la strada al calciomercato del Milan, che ha diversi obiettivi da centrare nel corso dell'estate. E, in questo senso, Igli Tare è stato chiaro: già nelle prossime settimane si andrà a stringere per alcuni nuovi acquisti da consegnare ad Allegri, che vorrà lavorarci già dai primi giorni di ritiro. Il tecnico rossonero aspetta Luka Modric dopo il Mondiale per Club, ma non basta.