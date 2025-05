Ranieri: “Vi spiego che sensazione è allenare la Roma da romanista…”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In conferenza stampa ha parlato il tecnico giallorosso Claudio Ranieri presentando la sfida contro il Milan di domenica sera e ha detto: "Cosa cambia tra un allenatore romanista che allena la Roma e uno normale? La differenza è perché siamo romani e romanisti, magari un altro allenatore non ha quella sensazione che possiamo avere noi romanisti”.

Ancora le sue parole

“Io ricordo da ragazzo quando ero nel settore giovanile della Roma, solo a vedere i giocatori che giocavano mi batteva il cuore, forte. Chissà se un giorno sarò pure io in campo mi chiedevo. Per cui è logico che salire gli scalini è una cosa che va oltre. Che vedere lo Stato pieno. Lo stadio pieno significa che la squadra cerca di dare il meglio ai tifosi, pur nelle difficoltà che stanno combattendo. Questa sensazione è bellissima". Nel frattempo è emerso un dato disastroso per i rossoneri <<<