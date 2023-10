PSG: I convocati di Luis Enrique per la gara di stasera contro il Milan

Scopriamo insieme la rosa di 20 giocatori del Paris Saint-Germain in vista della terza giornata della fase a gironi della Champions League

Scopriamo insieme la rosa di 20 giocatori del Paris Saint-Germain in vista della terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League contro l'AC Milan, mercoledì 25 ottobre alle 21:00 CEST al Parc des Princes. Sarà una gara importantissima per entrambe le squadre che vorranno ottenere i tre punti per "sistemare la classifica".