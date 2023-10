Ennesima tegola per Stefano Pioli: Okafor non ci sarà a Parigi

La situazione infortuni non può lasciare sereni i rossoneri. Un altro attaccante si ferma in vista di questo tour de force delicatissimo

Il Milan si prepara alla sfida più importante di questo inizio di stagione. Al Parco dei Principi bisognerà affrontare il team di Parigi. Una partita che si appresta davvero tesa e in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Al momento per i rossoneri c'è, però, un piccolo problema. Un ragazzo fondamentale non ci sarà a Parigi.

In questo inizio di stagione ha dimostrato di avere delle qualità non indifferenti. Noah Okafor ha davvero tutto per sfondare e mettersi in mostra e lo ha già dimostrato con diverse reti messe a segno. Il suo percorso di crescita, però, rischia di essere rallentato e non poco.

L'infortunio che ha fatto registrare nel corso di questa settimana di allenamenti lo ha messo fuori dal campo da gioco. Oggi non potrà essere del match e non è nemmeno partito con i compagni direzione Parigi. Una brutta tegola per il tecnico Stefano Pioli che deve fare a meno di un ottimo sostituto.

