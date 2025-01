Ecco il programma del weekend per le formazioni rossonere

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Inizia il 2025 di molte squadre rossonere. Nel weekend che ci attende scenderanno in campo le formazioni maschili Under 18 (lunedì a Cesena), Under 17 (a Cagliari) Under 16 e Under 15, entrambe a Venezia, oltre alle due Primavera, maschile e femminile. Sei partite in programma, tra sabato e lunedì, solo la Primavera Femminile sarà impegnata al PUMA House of Football”.