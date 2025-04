Milan, il programma del Settore Giovanile in questo weekend

"La Primavera maschile - in cerca di immediato riscatto dopo il passo falso con la Sampdoria - ad aprire il programma a Cesena, il Monza in comune per Under 18, Under 16 e Under 15, l'Under 17 a Cittadella, il Derby per l'Under 15 femminile, l'Ausonia per Under 12 e Under 9 e non solo. Il primo weekend di aprile sarà ricco e importante per il Settore Giovanile rossonero, molto presente al PUMA House of Football e impegnato al massimo nella fase sempre più calda della stagione.