Calciomercato Milan: guardate che formazione con De Zerbi in panchina!

Il nome che sta prendendo sempre più quota in ambiente Milan per il futuro della panchina rossonera è quello di Roberto De Zerbi . L’allenatore italiano, che ha impressionato con il suo gioco offensivo e propositivo, è un tecnico che piace a Giorgio Furlani ma soprattutto a Fabio Paratici - vicinissimo a diventare il nuovo DS del Diavolo - che avrebbe già avuto dei contatti diretti e concreti con RDZ . Questo grosso indizio, unito al passato rossonero dell'allenatore del Marsiglia e al gradimento di buona parte del tifo milanista, sta portando in questo momento De Zerbi in pole position rispetto agli altri illustri candidati .

Alla luce di tutto questo dunque, noi ci siamo chiesti come potrebbe cambiare il Milan con De Zerbi in panchina in vista della prossima stagione. E basandoci sulle ultime news di calciomercato e su alcuni giocatori che potrebbero sposarsi perfettamente con la sua idea di calcio, abbiamo provato ad immaginare e ad anticipare come potrebbe essere la nuova formazione rossonera di De Zerbi, con titolari e riserve ruolo per ruolo: eccola <<<