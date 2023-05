News Milan / Esonero Pioli: in arrivo una pesantissima decisione

Nel momento cruciale della stagione, il Milan si sta sciogliendo come neve al sole. In questo rush finale, i rossoneri avrebbero dovuto dare tutto per raggiungere i propri obiettivi. Obiettivi che ora si stanno facendo sempre più lontani e complicati. Da una parte la corsa Champions in campionato. Dall'altra, la doppia semifinale di Champions League nel derby contro i rivali nerazzurri. Per adesso, un flop totale.