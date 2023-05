Primavera, sabato l’ultima partita con il Sassuolo: tempo di bilanci

La Primavera di Abate, dopo la sconfitta contro la Juve, è attesa dall'ultimo impegno di campionato: è tempo di bilanci tra Italia ed Europa

La Primavera è reduce dal 4-0 subito a Vinovo contro la Juventus. Dopo il match ii tecnico si era espresso con rammarico a Milan Tv: "Partita difficile da analizzare: nei primi 65 minuti abbiamo fatto una gara discreta, in cui la squadra era ordinata. In un primo tempo equilibrato siamo andati sotto per due leggerezze. Il secondo tempo è iniziato bene, abbiamo fatto 15-20 minuti in cui abbiamo creato diverse palle gol. Il rammarico è quello di non aver riaperto la partita. Poi ci siamo sfilacciati cercando di recuperare e abbiamo subito gli altri due gol. Ci tenevamo a finire bene, non abbiamo avuto la cattiveria giusta per farlo". Ora ai rossoneri rimane solo l'ultima di campionato contro il Sassuolo.

Per questo il sito ufficiale del Milanha tirato le fila della stagione. Il bilancio: "L'ultimo impegno dell'anno è alle porte (sabato alle 13.00 in casa contro il Sassuolo) e per la Primavera rossonera arriva il tempo dei primi bilanci stagionali. La salvezza in campionato è arrivata con due partite di anticipo al termine di una fase estremamente positiva per la squadra guidata da Ignazio Abate, all'esordio in panchina in questa categoria.

Sei risultati utili consecutivi, 4 vittorie e 2 pareggi, hanno spinto l'U19 rossonera lontana dalla zona calda proprio nel momento più delicato. Il gruppo rossonero, reduce dall'eliminazione in Semifinale alle Final Four di Youth League, ha trovato la forza e la maturità per reagire nel modo migliore a un evento negativo.

"Saranno partite difficili e noi dobbiamo salvarci assolutamente", diceva proprio Abate a margine della Semifinale persa a Ginevra con l'Hajduk Spalato. Nonostante un calendario tutt'altro che facile (Lecce, Atalanta, Napoli, Inter, Verona e Juventus), il compito è stato portato a termine prima del tempo.

L'ultima sconfitta con la Juventus, pesante più nelle proporzioni che nei meriti, non scalfisce il gran lavoro delle ultime settimane e di tutto l'anno. Questa stagione si porterà con se il ricordo di un gruppo molto giovane per la media della categoria, che si è ben comportato tra due competizioni di alto livello come il campionato e la Youth League. E che è pronto per lottare per altri grandi traguardi nella prossima stagione".