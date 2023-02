La crescita della Primavera può e deve andare oltre gli ultimi risultati

I risultati del Milan Primavera non stanno arrivando, ma tutto il male non vien per nuocere. I giovani da far crescere son tanti

“Il Ricci di Sassuolo non è stato il teatro della prima vittoria del 2023 della Primavera , come si sperava. Contro i neroverdi di Bigica è arrivata una sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella con la Juventus, che amplifica il momento delicato - a livello di risultati - della formazione di Abate. Le assenze chiaramente non aiutano una squadra giovane e composta da tantissimi elementi alla prima esperienza in Primavera. Proprio questa è una delle chiavi di lettura della difficoltà attuale: la filosofia rossonera di schierare diversi giocatori sotto età comporta l'esposizione ad alti e bassi di rendimento, come è inevitabile che sia”.

La crescita dei giocatori fa ben sperare

“La crescita dei calciatori stessi - pur in una fase non positiva a livello di risultati - è evidente: i due esterni d'attacco classe 2006, Scotti e Sia, sono sempre più protagonisti e calati nella realtà della categoria, come già accaduto a inizio stagione con il coetaneo Bakoune. Si stanno ben disimpegnando anche diversi 2005, protagonisti fin dalle prime partite nell'ossatura scelta da Mister Abate. La mancanza di risultati positivi in questa fase non è quindi l'unico criterio da prendere in considerazione, perché la squadra nella difficoltà sta plasmando una sua chiara identità. La prossima occasione per ritrovare i tre punti e il sorriso è prevista per domenica, in trasferta contro la sorpresa Frosinone, seconda in classifica a due punti dalla Roma e a pari merito con Lecce, Sassuolo e Torino”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito.