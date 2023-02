Milan, Pioli è così intoccabile? Al momento la volontà…

Nonostante l'andamento decisamente negativo del Milandi queste settimane, Stefano Pioli non verrà messo in discussione. Almeno per ora. Maldini e Massara ripongono grande fiducia nel tecnico ma la pazienza - si sa- non è infinita. E le responsabilità di questo periodo passano anche da lui e dalle sue scelte in campo. E sembra che adesso si sia "rotto" qualcosa. Il tentativo di presentarsi con il 3-5-2 nel derby non ha portato i frutti sperati. Per non parlare della scelta -discutibile e sicuramente coraggiosa- di lasciare uno come Rafael Leaoin panchina.