Prandelli: “Milan? Per me è una delle più forti in Italia a livello individuale”

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex ct della nazionale italiana Cesare Prandelli che ha detto: "Milan? Individualmente, per me, è una delle più forti. Livello altissimo. Però non riesce a fare gioco di squadra, ha poca identità, sembra come poco organizzato: manca compattezza, mancano le distanze".