Milan News – Colpo di scena Tare: “Al 70% il nuovo allenatore sarà…”

Igli Tare è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan . I contatti di queste ultime ore tra l'ex Lazio e Giorgio Furlani hanno contribuito ad avvicinare ulteriormente le parti. Ad oggi Tare ha staccato nettamente tutti gli altri candidati, anche in virtù del fratto che è senza squadra e che può iniziare a lavorare sin da subito sul progetto rossonero. Anche perché, tra la scelta del nuovo allenatore e il prossimo calciomercato estivo , il lavoro da fare è enorme e non c'è assolutamente tempo da perdere.

E parlando proprio del tema allenatore, con Tare come DS gli equilibri e la classifica di gradimento dei vari tecnici accostati al Milan potrebbe cambiare in maniera importante. Alcuni nomi si raffreddano e si allontanano, mentre altri volano in pole position, rimescolando così le carte in tavola. E allora, per fare chiarezza sulla situazione ad oggi, vi riproponiamo il nostro borsino aggiornato con tutte le percentuali degli allenatori accostati al Milan, dal meno probabile al più vicino in questo momento: senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la carrellata di nomi <<<