Prandelli: “In Italia manca etica, la Juve ha fatto plusvalenze da sola?”

Ancora le parole di Cesare Prandelli

“Se ci sono plusvalenze non vere, non credo che le possa aver create senza altri. Io provo amarezza, ogni 10-15 anni c'è uno scandalo che travolge e ferisce il nostro calcio. Non riusciamo a uscirne. Perché, in generale, da noi c'è una mancanza di etica, educazione e cultura sportiva". Queste le parole in esclusiva al Mattino dove ha parlato l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana Cesare Prandelli il quale si è espresso in merito al caso legato alle plusvalenze fittizie che ha portato la società bianconera di Torino ad essere penalizzata in campionato. <<<C'è un caso Rafael Leao in casa Milan? Il giocatore portoghese contro l'Inter è partito per la seconda volta consecutiva dalla panchina. Stefano Pioli continua a difenderlo, ma le sue prestazioni fanno discutere. E il rinnovo non arriva e forse non arriverà mai. Cosa succede?>>>