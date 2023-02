Mercato Milan / Dopo il derby arriva la news che fa tremare Milano: “Pare che…”

Il momento nero del Milan sembra non passare mai. Nessuna vera reazione neanche in un appuntamento tanto importante quanto il derby della Madonnina contro i rivali nerazzurri. La preoccupazione inizia a farsi sempre più importante, sia tra tifosi e addetti ai lavori, sia in seno alla società. Quel che è certo è che non si potrà continuare ad andare avanti così ancora per tanto.