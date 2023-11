Prandelli: “C’è confusione sul possibile ruolo di Ibra al Milan”

Il Milan sta vivendo una fase delicata della stagione . L'ultimo segmento prima della sosta è stato complicato e povero di risultati. Anche per questo la proprietà vuole il ritorno di Zlatan Ibrahimovic , uomo ritenuto in grado di dare la scossa. Intervistato da Rai Radio 1, Cesare Prandelli ha parlato anche di questo argomento.

Le parole del tecnico

"Il Milan è in una fase di confusione. Bisogna capire bene quale sarà il ruolo di Ibrahimovic. Penso che Pioli non abbia bisogno di alcun tipo di aiuto, se non di uomini di personalità come Ibra per condividere con i dirigenti la gestione del gruppo. Il tecnico non può fare tutto. Pioli allena da trent'anni, ha capacità, innovazione ed equilibrio, ma credo ci sia confusione sul possibile ruolo di Ibra".