Ponciroli: “Pioli dava garanzie, io non sono un fan di Fonseca”

Il giornalista Fabrizio Ponciroli ha parlato in vista di Milan vs Salernitana di domani sera. Le sue parole...

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il giornalista Fabrizio Ponciroli che ha detto: “Il Milan saluta Pioli, è la scelta giusta separarsi? Penso di si, dopo cinque anni il ciclo si era chiuso e si sta chiudendo con rispetto. Questo testimonia il buon lavoro fatto da Pioli, a prescindere dall’ultima stagione, lo Scudetto pesa e quindi il lavoro è stato positivo. Non sono un fan di Fonseca, non credo sia l’uomo giusto per rilanciare una piazza rossonera che ha vissuto un anno difficile”.