Pistocchi: “In Champions ho visto giocare il Napoli bene solo come il Milan”

Ecco le sue parole

“L’allenatore ha trasmesso al gruppo conoscenze importanti. Il Napoli ha fatto una grande partita, non si è adattata all’avversario, ma l’ha dominato con il suo gioco. Un Napoli a grandi livelli, a livelli Europei. Purtroppo, spesso sento dire che l’allenatore non conta quasi niente. Gli azzurri sono la dimostrazione di come l’allenatore sia riuscito a trasmettere un’idea di gioco e a valorizzare giocatori che nel recente passato neppure giocavano, come Rrhamani e Lobotka”.