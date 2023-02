Mercato Milan / Maldini ribalta la squadra: “Manda via 8 giocatori!” | News

Una mezza rivoluzione: sarebbe questa l'idea del Milan in vista del mercato estivo. I motivi sono chiari. Bisogna rinnovare, rinverdire e rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli. E bisogna anche alleggerire il monte ingaggi e mettere da parte un tesoretto importante da poter reinvestire in sede di calciomercato.

Per prima cosa, gli svincoli: Tatarusanu, Mirante e - con ogni probabilità - anche Ibrahimovic saluteranno definitivamente il Milan. Per Zlatan, poi, si potrebbero aprire le porte a un nuovo incarico in società. Oltre a loro tre, però, Maldini avrebbe anche molto altro in mente.