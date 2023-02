Calciomercato Milan / Ultim’ora col botto: Icardi rossonero? Dicono che… | News

La caccia del Milan a un nuovo bomber per il prossimo calciomercato estivo è già partita da svariato tempo. Cardinale ha già messo in conto un investimento decisamente importante per regalare a Pioli un attaccante di spessore che possa garantire gol e completare un reparto che, ad oggi, è sguarnito.

Giroud rimarrà anche il prossimo anno, ma il francese a settembre compirà 37 anni. Ibrahimovic (42 anni il prossimo ottobre) deve definire il suo futuro, ma non si può comunque fondare su di lui l'attacco del Milan del futuro. Origi invece sta fallendo in rossonero e potrebbe essere messo sul mercato in estate. Insomma, servono forze fresche lì davanti. Di nomi ne sono circolati parecchi: da Okafor a Kolo Muani, passando per tantissimi altri profili. Ma, parlando di attaccanti, in queste ore in orbita rossonera sta circolando una clamorosa notizia su Mauro Icardi <<<