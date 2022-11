Milan, Pioli vince il premio Gentleman Allenatore Gigi Simoni 2021/22

Stefano Pioli ha vinto il premio come “Gentleman Allenatore Gigi Simoni 2021/22”. La premiazione si terrà lunedì 5 dicembre alle 18 in via Rosellini a Milano, dove saranno presenti il Presidente della Lega Serie B Mauro Balata e i famigliari dell’ex allenatore. Il tecnico rossonero è stato il più votato tra gli allenatori del calcio italiano. Nel corso della stagione 2021/22 Stefano Pioli ha rappresentato i valori che hanno sempre contraddistinto Gigi Simoni, signore indiscusso del nostro calcio. Il premio è giunto alla seconda edizione, con Claudio Ranieri che aveva vinto il premio lo scorso anno. Premio meritatissimo per il tecnico del Milan, che ha dimostrato di avere grandi doti umane e professionali.