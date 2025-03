Piatek: “Il Real mi osservava, Maldini e Leonardo si arrabbiarono…”

Krzysztof Piatek arrivò al Milan nel gennaio del 2019, avendo un grande impatto. Ma dopo i primi mesi poi, l'attaccante non si confermò più a grandi livelli. Intervistato dal quotidiano polacco Meczyki.pl, l'ex centravanti rossonero ha svelato un retroscena di mercato sull' interesse del Real Madrid in quel periodo.

Il Real Madrid lo avrebbe messo nel mirino: "Adesso posso svelare i dettagli. La situazione che si era creata era quella in cui si erano trovati a scegliere tra me e Luka Jovic. So che a Milano c'erano degli osservatori del Real Madrid che mi guardavano e raccoglievano informazioni".