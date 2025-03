Milan News – Clamoroso Allegri: vuole subito questi 5 colpi di mercato!

Il casting per il nuovo allenatore del Milan per il dopo Conceicao è già ampiamente iniziato, come confermano le tante news e le indiscrezioni che si stanno rincorrendo in queste ore in ambiente rossonero. E tra i diversi nomi accostati al Diavolo, nelle ultimissime ore quello di Massimiliano Allegri sarebbe balzato improvvisamente in pole position. Lo scrive in particolare La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'incontro tra Cardinale e Furlani a New York sarebbe servito proprio a mettere in piedi un nuovo progetto con Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. La proprietà, imparata la dura lezione ricevuta in questa stagione, vuole ripartire con un grande nome, che sia sinonimo di risultati e di successo.