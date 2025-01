Pellegatti: “Joao Felix fuori dai piani del Chelsea, Mendes potrebbe…”

In esclusiva sul suo canale Youtube ha parlato Carlo Pellegatti che ha detto: "Joao Felix non trova spazio nel Chelsea. Maresca preferisce giocatori di gamba per permettere a Palmer di non lavorare a centrocampo. Joao Felix è un doppione e il Chelsea lo vorrebbe vendere: difficile trovare 45/50 milioni e allora si può trovare intesa sul prestito. Da capire se sarà con diritto o con obbligo".