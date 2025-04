Pellagatti: “Ho parlato con Allegri, volete sapere cosa mi ha detto?”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva durante un podcast ha parlato Carlo Pellegatti che ha detto: “Ci ho parlato l’altro giorno perché purtroppo si è fatto male un suo cavallo e mi dispiace, ed è arrivato secondo. Parliamo di Max Allegri . Quando sono uscite indiscrezioni sulla possibilità di vederlo ancora al Milan non me le ha assolutamente confermate, pur rispettando le fonti”.

Ancora le sue parole

"Però mi ha detto di no, che non è vero. Allegri secondo me non è mai stato contattato dal Milan. Non se se piaccia poi così tanto alla società. Poi è chiaro, se c'è l'intercapedine del DS allora può parlare con la società eccetera. Però il Milan in questo momento, posso dirti una cosa? È totalmente fermo".