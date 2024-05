Pellegatti: “Guirassy? 17 milioni lo prenderei subito così via Jovic per…”

"Il discorso è questo. Si è passati da Sesko, che piace al Chelsea per 80 milioni a Zirkzee che più di una volta hanno fatto trapelare che dovrebbe essere l’obiettivo. Attenzione se dovesse arrivare Fonseca, come logica porta a David perché è un giocatore che conosce e sa ben "Riguardo Guirassy c’è sempre il solito discorso che vale un po’ per tutti. Gloria reale la sua esplosione di quest’anno dopo tanti anni in cui era un buon giocatore e basta? Questo non si può sapere. 17 milioni lo prenderei subito, non l’unico ma intanto lo prendo, mi tolgo i 3,5 di Jovic a livello di ingaggio. Posso tenere solo Guirassy con una punta vera che può essere David, Sesko o Zirkzee e male che vada butti dentro Okafor in posizione centrale" utilizzare. Poi c’è questo Guirassy che in teoria per 17 milioni è un prezzo di saldo" ha aggiunto.