Pastore: “In vista di Juve-Milan Conceicao perde Pulisic, Thiaw e...”

Dopo la vittoria del Milan sul Como sentiamo le parole del giornalista Giuseppe Pastore in vista di Juve-Milan

In esclusiva a Cronache di Spogliatoio ha parlato il giornalista Giuseppe Pastore che ha detto: “Il Milan perde per infortunio due giocatori importanti, Pulisic a fine primo tempo, infortunio muscolare, e poi Thiaw nel secondo tempo, e forze anche Morata che comunque diffidato e ammonito, salterebbe per squadra Juventus-Milan”.

Ancora le sue parole

“Trova un ottimo Leao. ma trova anche tanta discontinuità da giocatori forse più appannati in mezzo, come Reijnders e Fofana. Trova poca collaborazione in attacco appunto da Morata, che continua a farsi notare soprattutto per la fase difensiva, e poi va sotto. E a quel punto Conceiçao mette dentro prima Abraham, anzi l’aveva già messo prima, poi metterà dentro anche quattro punte con Jimenez al posto di Pulisic, e anche Camarda al posto di Fofana“.