Ancora Pastore: “Allegri e Tare credo abbiano un buon rapporto”

In esclusiva a Cronache di Spogliatoio ha parlato il giornalista Giuseppe Pastore che sul Milan ha detto: "Allegri e Tare credo abbiano un buon rapporto. L'idea per aprire anche un discorso più ampio potrebbe anche essere Italiano secondo me. Non penso Fabregas, Idem De Zerbi. Andrei su uno che conosce bene la Serie A e la difficoltà di andare ad allenare il Milan".