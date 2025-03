Calciomercato Milan – Annuncio col botto: “Offerti 40 milioni per…” | News

Come vi stiamo ripetendo da diverso tempo, in estate andrà in scena una rivoluzione totale di calciomercato in casa Milan. A breve il club rossonero ufficializzerà il nuovo direttore sportivo, al quale verrà affidato il nuovo progetto tecnico del Diavolo. In questo senso, occhio al nome di Igli Tare, in vantaggio su Fabio Paratici. Subito dopo verrà deciso il nuovo allenatore che arriverà a sostituire Sergio Conceicao. Poi, ovviamente, spazio al mercato vero e proprio. E da questo punto di vista sono attese novità veramente grosse.