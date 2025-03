Pastore: “Per il post Conceicao il Milan dovrebbe puntare su un italiano”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a Cronache di Spogliatoio ha parlato il giornalista Giuseppe Pastore che sul Milan ha detto: "Dando quasi per scontato, ciò che scontato non è, cioè che Igli Tare sia il favorito per diventare il direttore sportivo del Milan , io andrei assolutamente un allenatore italiano, forse anche con la maiuscola, ma rimaniamo sulla nazionalità, anche perché non penso che il Bologna se ne privi dopo una sola stagione”.

Ancora le sue parole

"Ci sono alcuni allenatori, uno su tutti, Allegri, disponibile. Ce n'è un altro, Sarri, con cui Tare non va d'accordo, come abbiamo scoperto di recente. I nomi sono pochi, soprattutto se vuoi fare un Milan che deve rientrare in Champions. Il progetto è bello ma il Milan avrà l'assoluto bisogno di non fallire per il secondo anno di fila la Champions. Quindi serve, non dico Conte, che peraltro potrebbe anche rientrare in queste dinamiche".