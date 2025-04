Passerini: “A Moncada piace Tare, questi i suoi punti a favore…”

Carlos Passerini ha commentato l’interesse mostrato dal Milan e da Moncada per Igli Tare come possibile nuovo direttore sportivo

Giulia Benedetti Redattore 17 aprile - 15:58

Il giornalista Carlos Passerini ha parlato nel suo canale YouTube del nuovo direttore sportivo del Milan.

Sull’interesse per Tare: “Tare piace già a chi lavora dentro al Milan. A Moncada, che probabilmente tornerà a fare il capo-scout più che il direttore tecnico, Tare piace: piace per modo di lavorare e per rapporti pregressi. È uno dei motivi per cui l'albanese è oggi il candidato numero uno per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan".

A occuparsene è Furlani: “Da settimane a Casa Milan è in corso il casting per trovare un nuovo direttore sportivo da inserire nell'organigramma rossonero. A portarlo avanti ora in prima persona è l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani che due giorni fa ha incontrato Igli Tare che ora sembra essere il favorito per diventare il nuovo ds milanista. ll faccia a faccia tra i due a Roma è stato positivo, ma non risolutivo e in via Aldo Rossi stanno continuando le riflessioni”.

Si prende tempo: "Perchè il Milan, che ha già visto sfumare l'arrivo di Fabio Paratici, ha preso altro tempo e non affonda su Tare che è libero e quindi potrebbe iniziare a lavorare fin da subito per il Milan? L'albanese è sicuramente un profilo che piace, ma forse non è il vero obiettivo di Furlani che starebbe prendendo tempo perché in realtà sta aspettando qualche ds che è attualmente in un'altra società e deve ancora liberarsi. Non è un mistero che l'ad rossonero sia un grande estimatore di Tony D'Amico, che ha un contratto con l'Atalanta fino al 2027. Che sia lui il vero obiettivo della società rossonera? La sensazione è che il Diavolo stia ancora lavorando sotto traccia per il ds e per questo non è stato ancora chiuso l'accordo con Tare nonostante sia libero".