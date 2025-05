Passerini: “Allegri è ciò di cui ha bisogno il Milan, qualcosa sta cambiando..”

Carlos Passerini ha commentato l’imminente arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Ecco il suo pensiero

Giulia Benedetti Redattore 29 maggio 2025 (modifica il 29 maggio 2025 | 14:46)

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >

Il giornalista Carlos Passerini è intervenuto nel suo canale YouTube dove ha parlato del Milane dell’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore.

Su Allegri: "Un anno fa era considerato praticamente un 'vecchio arnese', ma queste sono un po' le regole del calcio: l'usato sicuro non passa mai di moda e soprattutto le mode fanno sì che ciò che un anno sembra fondamentale, l'anno dopo non lo è più; o il contrario. E questo è successo ad Allegri: l'anno scorso non l'ha chiamato nessuno, quest'anno se lo sono combattuti Milan, Napoli e Inter”.

Qualcosa è cambiato nel Milan: “Con l'arrivo di Tare, che è un buon direttore sportivo, il Milan ha cambiato marcia. Si stanno muovendo in maniera intelligente. Allegri è intrigato dal Milan, dopo l'ottavo posto si può tornare competitivi, in un posto in cui ha già allenato e vinto. Il Milan ha bisogno di un allenatore solido, vincente, ha bisogno di tornare competitivi. Allegri tornerà con la voglia di dimostrare di non essere un ex, conosce Milano, conosce il Milan. È la garanzia di cui ha bisogno il Milan. C'è un uomo giusto per ogni momento”.

Servono anche altri cambiamenti: “Allegri poi non basta per risolvere i problemi, perché ci sono delle cose che vanno sistemate. Intanto, Tare ds più Allegri allenatore ci dicono che qualcosa sta cambiando. Poi sono i risultati che ci diranno la verità". Ma non è l'unica novità di mercato <<<<