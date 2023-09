Marchetti: “L’Arabia è un problrema, ma ci ha portato anche molti soldi…”

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio ha parlato il noto esperto di mercato Luca Marchetti che sul mercato delle milanesi ha detto: “ Inter e Milan devono rispettare le aspettative dei tifosi, rispetto magari ai precedenti obiettivi come Lukaku o Balogun. Il campo ha dato delle garanzie al momento, ma tre giornate non sono molte. Sulla narrazione degli algoritmi non credo che il Milan abbia avuto bisogno di essi per identificare come obiettivi Reijnders, Loftus-Cheek o Pulisic ”.

Sul mercato Italia-Arabia Saudita

“È un problema che si deve porre l’Europa, non solo l’Italia. Al nostro paese comunque l’Arabia ha aiutato, offendo cifre importanti per giocatori come Milinkovic e Brozovic. Le squadre arabe poi penso abbiano influito molto su alcuni possibili obiettivi esteri. Koulibaly per esempio sarebbe tornato in Italia se non fosse andato in Arabia, così come per Ziyech. In conclusione c’è da dire che nessun paese aveva mai avvicinato per spese i top cinque campionati, mentre ora l’Arabia è al terzo posto in questo senso”.